"С блекджеком и шлюхами": мужчина похитил деньги у внука крестной и поплатился

Иллюстративное фото, / https://universe-tss.su/

На Тернопольщине похитил деньги у внука своей крестной и отправился в загул.

Как сообщают местные СМИ, нетрезвый мужчина пришел якобы в гости к своей крестной матери. Та его прогнала, однако заметила, как, уходя, незваный гость поковырялся в комнате внука. После и обнаружилась пропажа денег.

Обворованный парень обратился в полицию и заявил, что вор похитил 3250 долларов США и 250 евро.

Злоумышленника быстро отыскали. Оказалось, что на секс с двумя проститутками, аренду гостиничного номера, выпивку и проезд на такси 37-летний житель села Кушлин Кременецкого района спустил 1,7 тысячи долларов США и все похищенные евро.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, ранее в Одессе мужчина ограбил кондитерскую всего лишь за две минуты и стал звездой Сети.