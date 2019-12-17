"Для таких дегенератов": глава Нацкорпуса "дал в лоб" журналисту

Андрей Билецкий / Главред

Лидер Национального корпуса Андрей Билецкий отличился во время митинга во вторник, 17 декабря, под стенами Верховной Рады. Отмечается, что он вступил в перепалку с журналистом и постучал ему по лбу.

Соответствующее видео обнародовал журналист Андрей Павловский в YouTube. Согласно ролику, представитель СМИ поинтересовался, не является ли основанием для разгона протестующих установка палаток и разрушение асфальта.

В свою очередь, Билецкий заявил: "Это не является основанием для того, чтобы бить людей, но для таких денегератов, как вы..."

Павловский уточнил, почему же он является "дегенератом", на что лидер Нацкорпуса несколько раз ударил журналиста по голове, чтобы оказывать разницу между "бить и стучать по лбу". После этого Павловского отгородили от Билецкого.

Как ранее сообщал Главред, правоохранители во время протестов под стенами Верховной Рады задержали 26 участников акции.