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Экс-нардеп Пашинский вышел из СИЗО: все подробности

18 декабря 2019, 17:28

Судья изменил меру пресечения Сергею Пашинскому.

Сергей Пашинский
Сергей Пашинский / Главред

Киевский апелляционный суд в среду, 18 декабря, отпустил бывшего депутата украинского парламента Сергея Пашинского под круглосуточный домашний арест. Так, защитники экс-нардепа обжаловали решение Печерского райсуда о продлении меры пресечения до 29 января 2020 года.

По данным издания Левый берег, в ходе заседания суда адвокат Андрей Федур заявил, что подозрение бывшему народному избраннику необоснованно и незаконно, а также он не видит причины для отказа отпустить Пашинского под домашний арест.

В свою очередь, прокурор Владислав Фомченков объяснил, что досудебное расследование еще не завершено, потому что необходимо дождаться результатов некоторых экспертиз. При этом он отметил, что они должны завершиться в течение двух месяцев.

Кроме того, Пашинский заявил, что не планирует покидать Украину и пообещал отдать свой загранпаспорт до окончания рассмотрения дела.

Председательствующий судья Виктор Глиняный, выслушав все стороны, удовлетворил ходатайство стороны защиты, но обязал Пашинского электронный браслет, сдать загранпаспорт, не общаться со свидетелями и являться по первому требованию. Действие решения суда истекает 3 февраля 2020 года.

Как ранее сообщал Главред, Печерский районный суда Киева принял решение относительно меры пресечения для бывшего народного депутата Сергея Пашинского.

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