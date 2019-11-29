Дело Пашинского: суд отказался отдать экс-нардепа на поруки и оставил его под стражей

Сергей Пашинский в зале суда / censor.net.ua

В пятницу, 29 ноября, Печерский районный суда Киева принял решение относительно меры пресечения для бывшего народного депутата Сергея Пашинского.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров Генеральной прокуратуры о продлении содержания Пашинского под стражей еще на 60 суток - до 29 января 2020 года.

Кроме того, суд отказался отдать на поруки Пашинского. Таким образом, экс-нардеп будет находиться в СИЗО как минимум до 29 января, если апелляционная инстанция не отменит это постановление.

Отметим, что около десяти людей были готовы взять Пашинского на поруки. В частности: нардепы от Европейской солидарности Виктория Сюмар и Николай Величкович, экс-нардеп Андрей Тетерук, Дмитрий Булатов, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-нардепы Александр Сочка и Сергей Высоцкий.

Читайте также"Пожизненное и урановые рудники": в Сети оценили угрозу жизни ПашинскомуКак заявил Пашинский и его адвокаты, они намерены подавать апелляционную жалобу на сегодняшнее постановление суда.

Напомним, 18 октября, коллегия судей Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защиты Пашинского. Суд постановил оставить в силе решение Печерского районного суда Киева о содержании Пашинского под стражей.

Как известно, 4 октября следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Верховной Рады 5-8 созывов Сергею Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения. Речь идет о стрельбе в Вячеслава Химикуса 31 декабря 2016 года.

7 октября Печерский районный суд избрал меру пресечения Пашинскому - арест без права внесения залога. Нардеп пробудет под стражей до 4 декабря текущего года. Сам Пашинский назвал свой арест "подарком" ко дню рождения президента РФ Владимира Путина.