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"Назвал Путина сволочью": отец Зеленского надеется на мир на Донбассе

19 декабря 2019, 01:44

Александр Зеленский заявил, что рад общению сына с Владимиром Путиным.

Владимир и Александр Зеленские
Владимир и Александр Зеленские / коллаж РБК-Украина

Отец нынешнего президента Украины Александр Зеленский решил прояснить свои эмоциональные высказывания в адрес российского лидера Владимира Путина. По его словам, он рад, что его сын смог договориться с хозяином Кремля.

"Российские СМИ растиражировали, что я назвал Путина сволочью. Я был в чересчур эмоциональном состоянии и даже не помню какими "эпитетами" я пользовался", - отметил отец Зеленского в комментарии Стране.

При этом он указал, то слишком долго идет война на Донбассе.

"Просто мне больно от того, что так долго не заканчивается война. Но сейчас как раз первые подвижки есть. Сын с Владимиром Путиным вступил в диалог. И я очень надеюсь, что они найдут общий язык и мир наконец наступит", - подытожил Александр Зеленский.

Как ранее сообщал Главред, отец нынешнего президента Украины Александр Зеленский объяснил, кого и почему назвал биомассой.

Донбасс Россия Владимир Зеленский Владимир Путин Александр Зеленский
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