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"На эмоциях": отец Зеленского объяснил свои слова о биомассе

18 декабря 2019, 14:45

Александр уточнил, что не все граждане Украины являются биомассой.

Александр Зеленский
Александр Зеленский / Фото А.Товт/Cтрана

Отец нынешнего президента Украины Александр Зеленский заявил, что не пытался обидеть украинцев, употребив во время интервью слово биомасса. По его словам, данный термин не относится ко всем гражданам Украины.

При этом он уточнил, что назвал биомассой тех, кто устраивал митинги перед саммитом "нормандской четверки" в Париже.

"Я имел в виду только тех купленных людей, которые протестовали под Офисом президента накануне парижской встречи", - объяснил в комментарии Стране отец Зеленского.

Кроме того, он указал, что употребил слово на эмоциях.

"А само это слово в интервью я употребил на эмоциях, и не хотел никого обидеть", - подчеркнул Зеленский-старший.

Как ранее сообщал Главред, отец шестого президента Украины Александр Зеленский назвал разочаровавшихся в главе государства украинцев биомассой.

нормандская четверка Владимир Зеленский Александр Зеленский
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