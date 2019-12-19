Верховный суд вернул пиарщика Порошенко на работу в Нацсовет

Владимир Горковенко / facebook.com/Владимир Горковенко

Верховный суд принял решение по иску бывшего сотрудника Администрации президента Петра Порошенко Владимира Горковенко.

Своим решение м суд частично удовлетворил иск Горковенко и принял решение о возвращении его на должность члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

"Верховный Суд частично удовлетворил мой иск к Президенту Украины и принял решение, которым признал противоправным и отменил указ Владимира Зеленского, которым он отменил указ о моем назначении членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания… Факт нарушения закона установлен судом", – написал Горковенко в Facebook.

По его словам, это первое судебное решение по отмене указов Зеленского.

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При этом Горковенко связал решение суда с публикацией в издании Kyiv Post, в котором утверждалось о том, что в Офисе президента были найдены документы о размещении джинсы и спонсировании блогеров.