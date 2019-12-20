В Раде создана комиссия для расследования "долгов" Яресько

Решения Яресько будет расследовать комиссия / Пресс-служба Кабмина

Народный депутат от партии Слуга народа Максим Бужанский инициировал создание временной следственной комиссии по расследованию заключения соглашения между Министерством финансов и Специальным комитетом кредиторов относительно реструктуризации внешнего долга в 2015 году, над которым работала экс-министр Наталия Яресько.

Парламент 291 голосом поддержал мое постановление о создание ТСК по расследованию деятельности Натальи Яресько. Реструктуризация которой обяжет нас платить 40% с каждого процента свыше 4% роста ВВП. Фракции ЕС и Голос не поддержали. Понимаю, социально близкие", - написал Бужанский в Telegram.

Как известно, в 2015 году Яресько вела переговоры с частными держателями украинских облигаций внешнего займа. Реструктуризация части внешнего долга Украины на $15 миллиардов предусматривала немедленное списание 20% основной суммы долга (около $3 млрд) при условии повышения средневзвешенной купонной ставки с 7,22% до 7,75% годовых, а погашение гособлигаций было отсрочено на четыре года — с 2015-2023 гг. на 2019-2027 гг.

Напомним, в 2019 году Украину ждет рост экономики на 3%. Об этом сообщается в обновленном докладе для европейских стран Международного валютного фонда.

Как ранее сообщалось, после поездки украинской делегации в США на переговоры с представителями Международного валютного фонда и других финансовых институтов стала появляться позитивная информацию о новом транше. Глава Национального банка Украины Яков Смолий также поделился положительными прогнозами.