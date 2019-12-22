В Слуге народа удивились, зачем Аваков "подключил" Зеленского на брифинг по убийству Шеремета

Арсен Аваков / УНИАН

Замглавы фракции Слуга народа в Верховной Раде Евгения Кравчук заявила о том, что не может понять, отчего глава МВД Арсен Аваков пригласил президента Владимира Зеленского на брифинг, посвященный расследованию убийства Павла Шеремета.

Соответствующее заявление она сделал в интервью порталу Главком.

"Возможно, у Арсена Авакова были аргументы, которыми он убедил президента. Я только знаю, что Владимир Зеленский искренне хочет, чтобы общество получило имена исполнителей и заказчиков. Для него это дело чести, и, встречаясь с журналистами, он говорил, что оно будет расследовано и находиться на его контроле", — заявила Кравчук.

Напомним, ранее, 12 декабря, в Киеве был организован брифинг МВД с участием Владимира Зеленского. Глава ведомства Арсен Аваков рассказал, что правоохранители задержали фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета — Яну Дугарь, Юлию ("Лису") Кузьменко, Андрей Антоненко (Riffmaster), а также Владимира и Инну Грищенко.