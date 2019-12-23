"Уедет Тайган в Турцию": в аннексированном Крыму закрывают знаменитый парк львов

В аннексированном Крыму закрывают парк Тайган / скриншот из видео

В аннексированном Россией Крыму, где ранее взбесились из-за закона Зеленского о децентрализации, закрывают один из самых главных туристических объектов – парк львов Тайган.

"Тайган был построен в украинские времена на месте бывшей воинской части, точнее на том, что от него осталось. Растащили все, оставив скелеты зданий, развалины, в которые вдохнул жизнь основатель зоопарка "Сказка" Олег Зубков. На месте бывших солдатских казарм живут обезьяны, а в котельной – жирафы", – рассказал блогер Александр Горный.

По его словам, 5 декабря 2019 года Белогорский суд РФ закрыл парк львов "Тайган" на месяц до 5 января, но и 5 января парк будет закрыт уже по решению Зубкова, так как последнему нужно решить свой спор с органами крымской "власти" и оспорить решения местных судов.

"Что интересно, некоторые суды он выигрывает, но не в Крыму, но об этом его оппоненты предпочитают молчать. Почему его закрыли на месяц? Причина проста – нашли пару кусков просроченного мяса!!!!!!!! И это не шутка…", – написал Горный в своем блоге на Эхо Москвы.

В то же время стало известно, что в Керчи по указанию российского главы Крыма Сергея Аксенова убрали с общественного транспорта рекламу парка львов Тайган.

"У меня оплаченная наперед реклама до конца текучего года в соответствии с законами России, но Аксенов лично позвонил директору местного АТП и потребовал немедленно снять рекламу. До какой низости нужно дойти главе Крыма, чтобы лично звонить по такому поводу", – рассказал владелец ялтинского зоопарка "Сказка" и парка львов "Тайган" Олег Зубков в ходе пресс-конференции в Белогорске 22 декабря.

Также стало известно, что все сотрудники парка, садовник, уборщицы и операторы различных услуг отправлены в отпуск, животных оставили одних – они в недоумении смотрят, куда делись люди?!

К слову, блогер Александр Горный спросил у жителей Крыма, а что если выйти на пикет?

"До возможной катастрофы осталось несколько шагов. Эта История бьет по интересам России не только в Крыму, но и на Федеральном и более того международном уровне. Завтра поедет по Крыму первый поезд с материка и в нем будет Владимир Путин. На фоне этого исторического события проблема Тайгана кажется незаметной на первый взгляд. А если выйдут люди вдоль жд с одиночными пикетами, как это сейчас происходит по всему миру? Услышат власти или нет, что проблему надо решать и договариваться всем сторонам?", - спросил блогер.

"А если выйдут люди вдоль ж.д. с одиночными пикетами, встречать великого Пу, то их всех повяжут, а Александр присядет лет на 5 за призывы к экстремизЬму. Тут вам не "весь мир", "...Мы ж не Хранция какая.." (с) Филатов", - ответил Сергей Карамышев.

"Уедет Тайган в Турцию. Сложновато, но там будет новой достопримечательностью и ценной. Нервов меньше, а денег больше", - высказался Дмитрий Пименов.

Читайте такжеООН выставила России ультиматум по Крыму: что требуютНапомним, ранее одиозный владелец частного сафари-парка Тайган в Крыму Олег Зубков публично заявил о намерении избавиться примерно от 30 "лишних" бурых медведей в зоопарке, поскольку российские власти полуострова мешают ему заниматься бизнесом.

"Мы уже уничтожили несколько десятков голов вьетнамских свиней, они были скормлены львам, тиграм. Сейчас стоит вопрос об уменьшении поголовья медведей, львов, тигров", - приводит его слова Telegram-канал издания Подъем.

По словам Зубкова, о уведомил ветеринарные службы Крыма о своих планах, и специалисты не возражают. Бизнесмен предложил желающим забрать животных. В противном случае, подчеркнул владелец зоопарка, медведей застрелят или усыпят.