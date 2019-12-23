Бывший замглавы ЦИК жестко распек реформу Зеленского по поводу нардепов

Верховная Рада / УНИАН

Бывший замглавы украинского Центризбиркома Андрей Магера раскритиковал предложенный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект о сокращении числа нардепов с 450 до 300 человек.

"Это повлияет [на выборы - Главред] в худшем смысле этого слова, потому что уменьшение общего количества депутатов парламента с 450, например, до 300 ухудшит само функционирование пропорциональной системы с открытыми списками в том аспекте, что больший процент мандатов получат депутаты по закрытому [...] общегосударственному списку, а не по региональным открытым спискам", — заявил он в эфире Радио НВ.

Кроме того, Андрей Магера назвал нынешний пятипроцентный барьер для прохождения в Раду "достаточно высоким".

"Был бы, например, проходной барьер 3% - это тоже бы способствовало получению мандатов по избирательным регионам, а не по компенсационному списку", — подытожил он.

Напомним, ранее , 3 сентября,Верховная Рада IX созыва проголосовала за включение в повестку дня законопроекта о сокращении количества нардепов c 450 до 300. В середине декабря Конституционный суд признал такую реформу соответствующей Основному закону Украины.