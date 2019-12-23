  1. Главная
  3. Украина

Бывший замглавы ЦИК жестко распек реформу Зеленского по поводу нардепов

23 декабря 2019, 13:33

По мнению Андрея Магеры, реформа Владимира Зеленского, касающегося числа депутатов Рады, крайне плохой повлияет на выборы.

Верховная Рада
Верховная Рада / УНИАН

Бывший замглавы украинского Центризбиркома Андрей Магера раскритиковал предложенный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект о сокращении числа нардепов с 450 до 300 человек.

"Это повлияет [на выборы - Главред] в худшем смысле этого слова, потому что уменьшение общего количества депутатов парламента с 450, например, до 300 ухудшит само функционирование пропорциональной системы с открытыми списками в том аспекте, что больший процент мандатов получат депутаты по закрытому [...] общегосударственному списку, а не по региональным открытым спискам", — заявил он  в эфире Радио НВ.

Кроме того, Андрей Магера назвал нынешний пятипроцентный барьер для прохождения в Раду "достаточно высоким". 

"Был бы, например, проходной барьер 3% - это тоже бы способствовало получению мандатов по избирательным регионам, а не по компенсационному списку", — подытожил он.

Напомним, ранее , 3 сентября,Верховная Рада IX созыва проголосовала за включение в повестку дня законопроекта о сокращении количества нардепов c 450 до 300. В середине декабря Конституционный суд признал такую реформу соответствующей Основному закону Украины.

Верховная Рада реформа нардепы ЦИК Андрей Магера
Сейчас вы просматриваете новость «Бывший замглавы ЦИК жестко распек реформу Зеленского по поводу нардепов». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:42
Выборы в местные советы Украины: "слуги народа" взяли каждый третий мандат
14:32
"Сотрясение, ссадины": на Львовщине серьезно "отметелили" копа
14:25
Коричневый маникюр на Новый год 2020: яркий шоколадный маникюр зима 2020 фото Фото
14:19
"Секса много, неприкрытые жопы, лесбийские истории": Maruv без трусов взбудоражила сеть Видео
14:17
"Вертеп - жиды и цыган": пресс-секретарь Vodafone угодила в антисемитский скандал
14:14
Цена транзита газа через Украину: в Газпроме озвучили детали
14:04
Стало известно, где Заворотнюк проведет Новый год
14:04
У Зеленского жестко отреагировали на "подвиг" Путина в Крыму Видео
13:52
"Нет намека": в РФ снова взялись за дело о трагедии рейса МН17
13:36
Католический Сочельник 2019: синоптик спрогнозировала погоду в Киеве
13:33
Бывший замглавы ЦИК жестко распек реформу Зеленского по поводу нардепов
13:29
"Покатушки маразматической бабушки": вояж Путина через Керченский пролив показали на видео Видео
13:05
"Пришел Ailton": синоптик рассказала, что Украине принес циклон
13:04
"Пережрал кокса с боярой": Лавров похвастался, что Крым признали российским на Западе
13:00
Российским Северным потоком-2 руководит немецкий шпион - Der Standart
12:32
"Без трусов, с гвоздями в голове": Волочкова взбудоражила новым фото
12:29
"Дискриминация": в РФ снова хотят "жестко" отстаивать права "русскоязычных" в Украине
12:18
У Путина высказались о стрельбе на Лубянке
12:17
Выстрелил из автомата Калашникова себе в голову: на Донбассе солдат совершил суицид
12:15
В Германии разрешили укладывать трубы Северного потока-2 зимой
12:00
Женская короткая стрижка bowl cut или шапочка – самый модный тренд 2020 - фото Фото
11:49
"Уедет Тайган в Турцию": в аннексированном Крыму закрывают знаменитый парк львов
11:45
Украинцы назвали политика года - опрос
11:42
"Сотни тысяч": стало известно, насколько громадную зарплату положили Лещенко в Укрзализныце
11:38
"Сладенькое место, лифчик не надела": грудь Гросу выпала из платья прямо на сцене Видео
11:35
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: фиаско в любви и улыбка удачи
11:10
В Германии озвучили сроки завершения строительства Северного потока-2
11:09
В Минэкономики рассказали, как и зачем пересмотрят прогноз по курсу гривни к доллару
11:07
"Путина нельзя недооценивать": Климкин назвал проблему "формулы Штайнмайера"
10:45
Ведьмак 2 сезон: когда выходит продолжение сериала Видео
10:35
"Серьезный дождь, снег, метель": каким областям Украины сегодня грозит непогода
10:34
"Без электрификации? Провода где?": в РФ заявили о завершении строительства Крымского моста Видео
10:32
Эксперт рассказал, при каких условиях Россия пойдет на обмен пленными с Украиной
10:18
Швейцарская компания забрала корабли со строительства Северного потока – 2 - Bloomberg
10:05
Генсек НАТО Столтенберг рассказал, при каких условиях встретится с Путиным
10:01
Ведьмак сериал: все откровенные сцены 1 сезона
09:50
В Харькове пьяный водитель снес патрульных и медиков, приехавших на ДТП: жуткое видео Видео
09:29
Кулинарный эксперт описал идеальный новогодний стол
09:28
Почему Зеленскому придется разогнать Кабмин мнение
08:50
"Путин продает газ пятой колонне": Порошенко "проехался" по газовым соглашениям с Россией
08:48
В РФ "признали" влияние на боевиков "Л/ДНР" и поставили Украине условие
08:22
Смертельный пожар в диспансере на Луганщине: эвакуированы более 100 человек
08:21
Изящный торт Зебра: рецепт на сметане и на кефире Фото
08:14
Как Украине удалось выиграть переговоры по газу мнение
08:00
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 17 выпуск 3 сезон - 20-12-2019 Видео
07:59
"Сатанинское затмение": астролог сказал, какие дела отложить
07:51
Кальмары: как выбрать, варить и приготовить вкуснейший салат - пошаговый рецепт
07:23
При захвате Беларуси Путин сделает ставку на местных уголовников мнение
06:58
В Кабмине назвали дату заседания Комиссии Украина-НАТО: все подробности
06:40
Не позавидуешь: астролог раскрыла, что ждет Зеленского в 2020 году
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять