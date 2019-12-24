Валютный беспредел: курс евро рухнул до очередного исторического минимума

Евро. Иллюстративное фото / УНИАН

Национальный банк Украины на среду, 25 декабря, снизил курс евро на 1 копейку - до 25,76 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном интернет-портале финансового регулятора.

Таким образом, курс евро по отношению к гривне упал до нового минимума с начала года. Ниже курс был только 14 января 2016 года - 2557,1144 гривен за 100 евро.

Напомним, ранее сообщалось о том, что курс доллара в декабре 2019-го опустился до нового трехлетнего минимума.