"СБУшник сбил пешеходов": на Хмельнитчине погибли мужчина и женщина

Смертельная авария произошла в среду, сообщили в ГБР.
В Хмельницкой области, по предварительным данным, оперуполномоченный Управления Службы безопасности Украины в регионе за рулем служебного автомобиля Daewoo Lanos наехал на двух пешеходов-нарушителей - мужчину и женщину.
В среду, 25 декабря, пешеходы переходили дорого в неустановленном месте, а после наезда авто погибли от полученных травм на месте ДТП, сообщили в Государственном бюро расследований.
По данным ГБР, установлено, что Lanos превысил скорость.
Начато производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц.
Ранее сообщалось, что под Киевом - в Бориспольском районе Киевской области - начальник одного из отделов Нацгвардии Украины за рулем личного авто Daewoo сбил двух несовершеннолетних пешеходов.