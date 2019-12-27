"СБУшник сбил пешеходов": на Хмельнитчине погибли мужчина и женщина

На Хмельнитчине в ДТП погибли пешеходы-нарушители / Скриншот с dbr.gov.ua

В Хмельницкой области, по предварительным данным, оперуполномоченный Управления Службы безопасности Украины в регионе за рулем служебного автомобиля Daewoo Lanos наехал на двух пешеходов-нарушителей - мужчину и женщину.

В среду, 25 декабря, пешеходы переходили дорого в неустановленном месте, а после наезда авто погибли от полученных травм на месте ДТП, сообщили в Государственном бюро расследований.

По данным ГБР, установлено, что Lanos превысил скорость.

Начато производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц.

На Хмельнитчине в ДТП погибли пешеходы-нарушители / dbr.gov.ua

Ранее сообщалось, что под Киевом - в Бориспольском районе Киевской области - начальник одного из отделов Нацгвардии Украины за рулем личного авто Daewoo сбил двух несовершеннолетних пешеходов.