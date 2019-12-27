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Пересчет тарифов на тепло: где ждать снижения сумм в платежках

27 декабря 2019, 12:22

Теплопоставщики начали пересматривать тарифы, используя инструмент, предоставленный КМУ.

платежка, абонплата, тарифы, газ
Теплопоставщики начали пересматривать тарифы

Исполняя решения Кабинета министров о снижении сумм в платежках на 30% теплопоставщики начали пересматривать тарифы на теплоснабжение, рассказал премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

Старт пересмотра тарифов: пилотные регионы

"С сегодняшнего дня теплопоставщики уже начали пересматривать тарифы, используя инструмент, который предоставило правительство местной власти. Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и многие другие города уже пересматривают тарифы. Яркий пример Кропивницкого - там сумма в платежке будет меньше на 28,7%", - написал он.

По словам премьера, такие изменения были принципиальными для команды правительства, и они должны происходить уже сейчас, а не через 3-5 лет.

Читайте такжеВпереди социальный кризис: что будет с тарифами и ценами в 2020 году"Призываю всех представителей власти на местах активно приобщаться к этому процессу! Снижение цены на отопление будет ощутимым для каждой украинской семьи", - подчеркнул он.

Снижение тарифов: в чем суть

Как известно Кабинет министров предоставил возможность теплогенерирующим предприятиям снижать действующие тарифы на тепло в зависимости от рыночных цен на газ.

"Сегодня на уровне правительства мы приняли постановление, которое позволяет вам фактически на местах учесть рыночную цену на газ. Фактически вы можете откорректировать то, что люди получают в платежке, на разницу между рыночной ценой и ценой, которая сегодня заложена в тарифе", - подчеркнул Гончарук на встрече Совета развития общин и территорий под председательством президента Владимира Зеленского.

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По словам присутствовавшей на встрече министра развития общин и территорий Алены Бабак, Кабмин внес изменения в действующие правительственные постановления, которые регулируют поставку услуг отопления и правила поставки тепловой энергии.

"В этих постановлениях правительство предоставило право теплопоставляющим предприятиям работать по законам рынка. В каком смысле? Давать скидку потребителям, если есть возможность", - сказала она.

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По словам премьера, сегодня теплогенерирующие предприятия в своих тарифах учитывают прошлогоднюю цену на газ в размере 7482 гривны за тысячу кубометров, тогда как сегодня рыночная цена голубого топлива намного ниже.

"Конечно, по всей стране тарифы разные, потому что они включают транспортировку и все остальное, но сегодня в тарифе у людей сидит цена 7482, то есть, фактически тариф рассчитан на основе прошлогодних цен. Фактически сегодня люди платят так, как будто газ стоит не 5100, а 7400, и это то, с чем мы не можем мириться", - подчеркнул премьер.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг не должны стать приговором для украинцев и поставил задачу правительству назвать конкретные даты, когда у населения уменьшатся суммы в платежках.

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