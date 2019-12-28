В Харькове неизвестные подожгли здание обладминистрации

В двери здания ОГА бросили бутылку с зажигательной смесью

В пятницу вечером, 27 декабря, в центре Харькова неизвестные подожгли здание облгостной госадминистрации.

Происшествие случилось на улице Сумской, 64. В результате инцидента огнем повреждены входные двери в ОГА, пишут очевидцы в соцсетях.

Как рассказали в областном управлении ГСЧС, здания облгосадминистрации горели с внешней стороны, к моменту приезда спасателей охрана здания сумела самостоятельно ликвидировать пожар.

Неизвестные бросили в двери здания бутылку с зажигательной смесью, сообщает в Facebook Харьков 1654.

"По одной из информаций, бутылка с зажигательной смесью в двери обладминистрации прилетела то ли от "черных лесорубов", то ли от хозяев закрытых игровух", - подчеркивается в сообщении.

/ @kharkiv1654

На опубликованном в Сети видео запечатлено, как к зданию ОГА подъехали пожарные авто, а входные двери начали заливать водой.

Вроде кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью. Воспламенение 2х2кв.м потушили до прибытия пожарных. Подписывайтесь на наш канал в телеграм, тут оперативнее размещается информация https://t.me/kharkiv_1654 Опубликовано Харьков 1654 Пятница, 27 декабря 2019 г.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве сожгли продуктовый магазин.