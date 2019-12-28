В Нафтогазе пояснили роль Зеленского во взыскании долга с Газпрома

В Нафтогазе полагают, что президент контролирует решение конфликтов с Газпромом / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский всегда держал на контроле необходимость выплаты Газпромом суммы, согласно решению Стокгольмского арбитража.

Об этом заявил в Facebook исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, подчеркнув, что вероятность положительного решения вопроса увеличилась благодаря контролю со стороны главы государства.

"Мы можем спорить, как быстро мы могли бы взыскать эти средства в принудительном порядке, и насколько разные факторы повлияли на решение Газпрома оплатить эти средства добровольно, но это произошло при активном участии со стороны Президента Зеленского", - отметил топ-менеджер компании.

Витренко подчеркнул, что данный вопрос мониторился на самом высшем уровне, поскольку всегда имел не просто политический, а геополитический контекст.

"Из того, что я лично видел, Президент Зеленский всегда занимал позицию, что Газпром должен выполнить решение Стокгольмского арбитража. Это было важно, особенно учитывая то, что всегда хватало тех, кто был готов "слить" нашу победу. Также могу сказать, что Президент Зеленский предоставил мне возможность защищать нашу позицию о необходимости выполнения решения Стокгольмского арбитража даже на встрече с Путиным в Париже", - сообщил исполнительный директор Нафтогаза.

Читайте такжеДело на $7,4 млрд: Кабмин дал добро мировому соглашению с ГазпромомПо словам Витренко, огромное значение имела помощь представителей Офиса президента, которые держали проблему на личном контроле. В частности, он отметил помощь советника Президента Андрея Ермака, Верховной Рады, Кабмина и профильного министра Алексея Оржеля, украинских дипломатов, НКРЭКУ, АМКУ, международных партнеров и гражданского общества.

"Чтобы это мое сообщение не выглядело как лесть чиновникам, откровенно отмечу, что эта победа в Стокгольмском арбитраже стала возможной не благодаря, а вопреки устаревшим порядкам, заведенным в системе власти и в государственных компаниях. В частности, вопреки паразитирующему порядку, который так прижился на всех уровнях нашего общества. Эта победа является исключительной. Как говорят англичане - "исключения подтверждают правила". К сожалению, как правило, эти устаревшие порядки в системе власти и государственных компаниях приводят не к победе, а к "измене", - добавил он.

Как ранее сообщалось, Зеленский подтвердил, что российский газовый монополист Газпром выплатил Нафтогазу почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Напомним, у Зеленского пояснили, куда потратят 3 млрд долларов Газпрома. Часть суммы направят на погашение кредитов Нафтогаза.