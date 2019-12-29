Ждут рывка силовиков: под Лукьяновским СИЗО продолжают дежурить противники освобождения экс-беркутовцев

Обстановка под СИЗО спокойная / Фото facebook.com/kutiepov/

Утром в воскресенье, 29 декабря, под Лукьяновским СИЗО в Киеве продолжают дежурить противники обмена экс-беркутовцев, которых вчера освободил под личное обязательство Киевский апелляционный суд.

Людей под следственным изолятором стало немного меньше - они разделились на небольшие группы и дежурят у всех возможных выездов из СИЗО, передает Укринформ. Периодически активисты перемещаются между подъездами к пенитенциарному учреждению.

Как уточнил в Facebook журналист Богдан Кутепов, все выезды из СИЗО заблокированы автомобилями граждан. По его словам, экс-беркутовцы еще находятся на территории изолятора.

"А самый распространенный здесь вероятный сценарий - предутренний рывок силовиков, которые очень быстро, пользуясь преимуществом в числе и усталостью людей, технически оттеснят их, создав коридор для выезда автозака", - написал Кутепов.

Напомним, 28 декабря Апелляционный суд в Киеве изменил меру пресечения на личные обязательства трем экс-беркутовцам, которых обвиняли в расстреле протестующих на Майдане - Олегу Янишевскому, Павлу Аброськину и Сергею Зинченко. Также суд отменил домашний арест двум другим бывшим беркутовцам, обвиняемым по этому делу, — Сергею Тамтуре и Александру Маринчену. Их всех освободили под личное обязательство.

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29 декабря около 11:00 по киевскому времени на контрольно-пропускном пункте Майорское в Донецкой области должен состояться обмен пленными. В самопровозглашенной "ЛНР" заявили, что утром в воскресенье пленные украинцы уже отправились на пропускной пункт Майорское.