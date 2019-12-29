В Сети возмущены снимками отремонтированного Шулявского моста

Шулявский мост открыли после капитального ремонта / Скриншот

Блогер Богдан Тыцкий опубликовал на своей странице в Facebook фотографию недавно отремонтированного и торжественно открытого Шулявского моста в Киеве.

"Я сначала не поверил. Поэтому поехал проверить. Это фото новооткрытого Шулявского моста. И так под всеми опорами. Строительство моста обошлось чуть более миллиарда гривен…" – написал он на своей странице в соцсети.

Как можно сделать вывод с фото, опоры путепровода, который выдержал на себе вес 8 фур, вероятно, укреплены обычными деревянными брусками.

/ Фото: Facebook/Богдан Тицький

Пользователи в комментариях не скрывали возмущение в связи с странным видом опор

на мосту, который обошелся налогоплательщикам в круглую сумму.

"За миллиард это даже "неплохой ремонт", "Ну прям с мостом в Днепре!!!" "Куча бабла списано, а ремонт косметический чисто "покраской" и легеньким слоем асфальта", "Как всегда, все через Ж!", "Китайцы новые строят дешевле, развели киевлян как лохов", — написали пользователи.

Пост спровоцировал общественный резонанс, поэтому его прокомментировали в мэрии столицы. В частности, деревянные куски в опорах попытался объяснить директор Департамента городского благоустройства КГГА Андрей Фищук.

"Там два типа крепления опор. Есть с анкерами, которые бетонируются в подферменник. Есть без анкеров, которые имеют плоскую основу и подливаются по проекту спецсоставом СИКА на готовый подферменник. СИКА твердеет 8 часов, а не 21 день как для стандартного бетона. Бетон для подферменников также быстротвердеющий. На момент открытия движения все постоянные опоры были залиты и подлиты согласно проекту", - написал он в комментариях к посту автора.

Как ранее сообщалось, в Киеве состоялось открытие для движения Шулявского моста. Кличко дал старт движению по реконструированному мосту, проехавшись по нем на квадроцикле в костюме Деда Мороза.

Напомним, стоимость ремонта Шулявского моста поднялась до 1 млрд гривен, из которых из которых 716 млн выделено на строительные работы, а остальные средства – на оборудование и другие расходы.