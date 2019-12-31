"За Игоря": под Киевом напали на помощника экс-нардепа

Игорь Мосийчук / УНИАН

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук заявил о нападении на его помощника Андрея Дзюбенко. По его словам, инцидент произошел в ночь на вторник, 31 декабря, в Василькове Киевской области.

"Возле дома, где живет Андрей, его со словами "за Игоря" ударили по голове (возможно применили электрошокер), после чего он потерял сознание на несколько часов. Андрея нашел в сотне метров от дома и привел в чувство сосед" – написал Мосийчук в Facebook.

При этом экс-нардеп считает, что причиной нападения стало сотрудничество Дзюбенко с ним.

"Есть все основания полагать, что Андрея пытались похитить с целью оказания влияния лично на меня. Кто-то или что-то помешало злоумышленникам", - отметил политик.

Кроме того, он указал, что подал заявление в правоохранительные органы и пообещал "параллельно задействовать свои частные механизмы поиска злоумышленников".

Как ранее сообщал Главред, экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил об отставке глава Минэкономразвития Тимофей Милованов и глава Минюста Денис Малюська подали заявления об отставке - из-за низкой зарплаты.