Итоги года: в штабе ООС назвали главные достижения и проблемы на Донбассе

В штабе ООС состоялось подведение итогов уходящего 2019 года под руководством командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Владимира Кравченко.

По информации пресс-службы ООС, Кравченко отметил, что подведение итогов - это необходимая мера, в ходе которой командиры всех уровней могут проанализировать свои действия и работу своих подразделений, а также обменяться опытом со своими коллегами.

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"Во время мероприятия должностные лица доложили о реальном положении дел, обсудили и определили основные направления работы на 2020 год. Прежде всего были детально проанализированы текущая ситуация безопасности в районе проведения операции Объединенных сил, результаты выполнения заданий и организация боевой подготовки воинских частей и подразделений", - говорится в сообщении.

Также были рассмотрены вопросы состояния дисциплины и правопорядка, обеспечения правовой защиты военнослужащих, развития профессионального сержантского корпуса в районе боевых действий, взаимодействия подразделений ВСУ с общественностью и местным населением и т.п.

Отмечается, что с отдельными докладами выступили председатели военно-гражданских Донецкой и Луганской администраций. Также на собрании были определены пути решения проблемных вопросов, возникающих в ходе проведения операции Объединенных сил.

Ранее у Зеленского рассказали, когда начнется подготовка к новому обмену пленными.

Также напомним, Украина выдала сепаратистам "волка в овечьей шкуре".