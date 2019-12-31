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"Стреляла в пах и в голову": Украина выдала сепаратистам "волка в овечьей шкуре"

31 декабря 2019, 10:56

Выданная "ДНР" россиянка Лариса Чубарова (позывной "Тереза") жестоко убивала украинцев.

Лариса Чубарова (позывной
Лариса Чубарова (позывной "Тереза") / скриншот

В рамках большого обмена пленными, который состоялся 29 декабря между официальным Киевом и сепаратистами ОРДЛО, Украина отдала "ДНР" военную преступницу Ларису Чубарову с позывным "Тереза".

В Украине суд первой инстанции осудил Чубарову к 11 годам лишения свободы. Ее признали виновной в участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, незаконном обращении с оружием, посягательстве на территориальную целостность Украины.

О выдаче Чубаровой сепаратистам стало известно благодаря видео одного из пропагандистских российских СМИ.

Лариса Чубарова (позывной
Лариса Чубарова (позывной "Тереза") / скриншот

"О еще одном обменянном персонаже. На фото с розами – гражданка России Лариса Чубарова, позывной "Тереза". "Волк в овечьей шкуре". Именно так ее называли те украинские военные, которые побывали в застенках группировки "ДНР". По их словам, она не только пытала пленных, но и лично их расстреливала", – написала в Facebook журналистка Елена Сорока.

Она рассказала, что снимала репортажи на заседаниях по делу Чубаровой. На них российская террористка цинично улыбалась, когда один из добровольцев давал показания о совершенных ею преступлениях.

"Я ее запомнил по вот этому выражению – знаете, как мама, как психолог, спокойно так: "Вытрите, ну, что вы, мужчина!". Кровь там вытирала, я думал, может, спасать пришла! Достала пистолет, у нее кобура была, достала пистолет и выстрелила ему (втором украинскому военному) в бедро, он упал, и пошел второй выстрел, я так думаю, где-то в шею, потому что он больше не двигался. Второму парню из Нацгвардии или "правосеков" дала по уху рукояткой и выстрелила в него раз, два, три, четыре, пять, да, пять раз в область паха, а потом в голову. Я уже не могу точно говорить, но они больше не двигались", – процитировала Сорока воспоминания одного из свидетелей зверств Чубаровой.

Напомним, Лариса Чубарова (Тереза) была задержана 7 апреля 2015 года по подозрению в организации взрывов в Харькове. Во время допроса она не созналась в своей причастности ко многим преступлениям против украинцев.

Как сообщал Главред, 29 декабря состоялся большой обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными "ЛНР" и "ДНР".  По информации советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, обмен пленными состоялся в по формуле "127 на 76".  Украина передала контролируемым Россией боевикам 127 человек. В то же время домой вернулись 76 украинцев.

Экс-омбудсмен Валерия Лутковская заявила, что Украина будет продолжать переговоры о возвращении домой еще 300 человек, которые удерживаются на оккуппированной территории Донбасса. Также Лутковская высказала мнение, что Украине не стоит публиковать полный список лиц, которых государство отдало в обмен на освобождение 76 украинцев из плена российских гибридных сил на Донбассе. 

ДНР обмен пленными новости Украины Лариса Чубарова Тереза
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