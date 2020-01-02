Коболев рассказал, какие уязвимости есть в контракте на транзит газа из РФ

Андрей Коболев / УНИАН

Глава правления госкомпании Нафтогаз Украины Андрей Коболев рассказал, какие именно моменты недавно подписанного контракта на транзит газ в Европу с российской корпорацией Газпром его не вполне устраивают.

Коболев утверждает, что пятилетний контракт с россиянами на транзит компромиссным вариантом, поскольку Нафтогазу пришлось вынужденно стать "буфером" между российской компанией и Украиной.

Такая ситуация напрямую связана с тем, что украинские законы о транспортировке газа не соответствуют европейским.

"В связи с несоответствием украинских и европейских законов, которые влияют на рынок природного газа, "Газпром" отказался брать на себя риски украинского законодательства. [...] Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это элемент компромисса", - заявил Коболев.

Напомним, ранее глава министерства энергетики Украины Алексей Оржель раскрыл подробности доворенностей с Россией.