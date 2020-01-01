В Нафтогазе пожаловались на транзитный контракт по газу / УНИАН

Глава Нафтогаза Андрей Коболев пожаловался на включение его компании в транзитные соглашения с Газпромом. По его словам, Киев пошел на это исключительно ради компромисса с российской стороной.

"С точки зрения законодательства и регуляторных актов, которые влияют или напрямую регулируют рынок природного газа, мы еще полностью не достигли европейского законодательства. Об этом неплохо осведомлен Газпром, об этом часто говорил и сам Нафтогаз. Газпром не готов был брать на себя риски неэффективного украинского законодательства, поэтому эти риски на себя взял Нафтогаз, фактически выступая буфером между Газпромом и Украиной", — пояснил Коболев.

По его словам, в НАК "не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса".

Теперь в планах – поскорее закончить реформу газового сектора, в том числе решить проблему несанкционированных отборов газа со стороны ряда участников рынка.

Ранее в Нафтогазе похвастались "козырями в колоде". Коболев заявил, что во время газовых переговоров с Газпромом у Киева была "очень сильная позиция".

Также Коболев дал прогноз на объемы транзита российского газа через Украину. По его словам, цифра может достигнуть 75 миллиардов куб. м.

А исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко рассказал подробности подписания нового контракта на транзит газа между Украиной и Россией.