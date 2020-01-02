В России внезапно умер капитан, воевавший на Донбассе - "Штирлиц"

Российский капитан "сходил" на концерт Кобзона, поделился офицер ВСУ.
В российском Барнауле во вторник, 31 декабря, умер капитан запаса Евгений Фертых, который воевал на Донбассе и в Чечне.
Фертых "сходил" на концерт умершего российского певца Иосифа Кобзона, поделился офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в своем Telegram-канале.
"Штирлиц" добавил, что причина смерти российского капитана - тромб.
"…Фертых Евгений из Барнаула сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Капитан запаса. Чечня, Донбасс, в Барнауле - тромб", - поделился офицер.
Ранее пресс-центр штаба операции Объединенных сил со ссылкой на данные разведки сообщил, что на Донбассе за 2019 год уничтожены 619 боевиков, а 939 - травмированы и ранены.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.