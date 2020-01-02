В России внезапно умер капитан, воевавший на Донбассе - "Штирлиц"

Воевавший на Донбассе капитан запаса из РФ Евгений Фертых умер, сообщил "Штирлиц" / Reuters

В российском Барнауле во вторник, 31 декабря, умер капитан запаса Евгений Фертых, который воевал на Донбассе и в Чечне.

Фертых "сходил" на концерт умершего российского певца Иосифа Кобзона, поделился офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в своем Telegram-канале.

"Штирлиц" добавил, что причина смерти российского капитана - тромб.

"…Фертых Евгений из Барнаула сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Капитан запаса. Чечня, Донбасс, в Барнауле - тромб", - поделился офицер.

Воевавший на Донбассе капитан запаса из РФ Евгений Фертых умер, сообщил "Штирлиц" / Telegram/Анатолий Штефан "Штирлиц"

Ранее пресс-центр штаба операции Объединенных сил со ссылкой на данные разведки сообщил, что на Донбассе за 2019 год уничтожены 619 боевиков, а 939 - травмированы и ранены.