"Не повлияет": в Украине "запаниковали" из-за остановки поставок нефти в Беларусь

Нефть / Reuters

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины отреагировало на остановку поставок нефти из Российской Федерации в Беларусь. Так, в ведомстве приступили к разработке плана действий, если ситуация будет угрожать Украине.

"Решение об остановке поставок нефти из РФ в Республику Беларусь на ситуацию в Украине в ближайшее время никак не повлияет", – рассказал заместитель министра экономики Тарас Качка в комментарии Интерфакс-Украина.

При этом он заверил, что ситуация находится на постоянном контроле.

"Мы постоянно мониторим ситуацию и работаем над общим планом действий по устранению любого негативного влияния, касающегося товарооборота нефти и нефтепродуктов из РФ", – подытожил чиновник.

Как ранее сообщал Главред, Россия остановила поставки нефти в Беларусь, но два нефтеперерабатывающих завода в республике продолжают работу.