Поезда ходят полупустыми: Крымский мост не оправдал надежд оккупантов

Поезд через Крымский мост не оправдал надежд оккупантов / most.life

Спустя 10 дней после помпезного открытия железнодорожного сообщения через Крымский мост, на котором присутствовал собственной персоной Владимир Путин, который устроил покатушки, стала известна реальная картина происходящего.

Эксперты, даже российские, громогласно заявляют, что поезда будут ходить полупустыми. При этом некоторые убеждены, что исключительно в курортный сезон будет наплыв пассажиров.

В частности, работник "Крымских железных дорог" поделился наблюдениями, что полная загрузка первых рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга на оккупированный полуостров была связана "с желанием приобщиться к грандиозному событию" и новогодними праздниками. пишет Информационное сопротивление.

В то же время железнодородник отметил, что такая ситуация останется плачевной как минимум до старта курортного сезона в Крыму.

Более того, работник железной дороги уточнил, что граждан очень пугает длительность поездки - из Санкт-Петербурга поезд курсирует в Крым более 40 часов. Также билеты гражданам показались слишком дорогими.

Отметим, стоимость билета в одноэтажном поезда — от 3500 рублей в плацкартном вагоне и от 3906 рублей — в купе.

Четыре двухэтажных состава курсируют между Севастополем и Москвой, время в пути — 33 часа. Билет в купе будет стоить от 2996 рублей, а в СВ — от 9952 рублей.

Читайте также"Не зря Севастополь назвали оливьеполем": из Крыма обратно в Россию выехал поездНапомним, ранее в базу данных сайта Миротворец попали несколько пассажиров первого поезда, который проехал по Крымскому мосту из России в аннексированный Крым.

В частности, в чистилище Миротворца попала журналистка российского издания Фонтанка Венера Галеева, а также ряд лиц, упомянутых в репортажах СМИ.

Причиной включения в список стало "сознательное нарушение госграницы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым", подчеркивается в сообщении Миротворца.