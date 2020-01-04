Украинцев припугнули лавинами и гололедицей

Погода в Украине – температура падает, гололедица растет / 1zoom.ru

Украинцев предупредили о гололедице на дорогах, а в горах – об опасности схода лавин.

Как сообщили ГСЧС и Укравтодор, температура в среднем составляет +2-4 градуса на западе и юге и -2-6 градусов в северных, центральных и восточных областях. Гололед уже зафиксирован в Закарпатском и Днепропетровском регионах.

По данным Укргидрометцентра, 4 января будет облачно, но без осадков.

Небольшой мокрый снег и дождь пройдут днем в Черниговской и Сумской областях. Гололедица ожидается на дорогах Прикарпатья и местами на востоке страны.

Ветер западный и юго-западный до 10 м/с, а на западе Украины будут порывы до 20 м/с.

Ранее синоптик уточнил прогноз на Рождество 2020. В ночь с 6 на 7 января и на Рождество 2020 осадки в Украине не прогнозируются.