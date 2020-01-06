"Тварь сдохла": стало известно о смерти боевика, издевавшегося над украинкой в Донецке

Ирина Довгань / Facebook ТК "Дождь"

Террорист батальона Восток по прозвищу Заур погиб на Донбассе. Боевик стал "знаменит" издевательствами над гражданкой Украины Ириной Довгань в 2014 году.

"Не могу не поделится радостью. Вторая тварь тоже сдохла. Заурчик – земля тебе бетоном. P.S Мной некорректно написан радостный пост. На тот свет отправились уже два моих мучителя из батальона Восток", – сообщила Довгань в Facebook.

При этом она напомнила, что ранее "сходил на концерт Кобзона" боевик Олег Мамиев, известный как Мамай.

"Нельзя не отметить Мамая, с которым жизнь не свела (Слава Богу). Он тоже был утилизирован нашими ВСУ больше года назад. Ряды поредели", – подытожила украинка.

Стоит отметить, что в 2014 году боевики поиздевались над Ириной Довгань. Ее привязали к столбу, завернутую в украинский флаг, а в руки дали табличку с надписью: "Она убивает наших детей, агент карателей". Женщина подвергалась не только психологическим пыткам, но и физическим – ее постоянно избивали.

УкКак ранее сообщал Главред, боевые потери Российской Федерации на фронте в 2019 году составили от 300 до 620 наемников российских оккупационных войск.