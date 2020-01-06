"Кровавая резня": экс-соратница Януковича предрекла катастрофу Украине

Анна Герман / скриншот

Бывший спикер беглого украинского президента Анна Герман прокомментировала скандальное решение Верховной Рады о продаже земли. По словам соратницы Виктора Януковича, Украину ожидает "кровавая резня".

"Представьте себе, если мы продадим хотя бы 10% земли, а потом продадим все остальные земли, а их купят те, кто имеет большие деньги, мы продадим Украину. Я думаю, что это не будет просто в Украине. Не думаю, что украинцы легко дадут себя обмануть под шумок всех акций, которые здесь устраивают для отвлечения внимания", – рассказала Герман в интервью телеканалу 112 Украина.

При этом она считает, что воплощении данного решения в жизнь обернется катастрофой.

"Я думаю, что за землю будут бить, и будут бить сильно, если у народа захотят эту землю забрать. Нельзя надеяться на то, что активные украинцы выехали. Будет тяжело украсть. Я бы хотела, чтобы для тех, кто это пытается сделать, так давят на это – станет катастрофой. Это закончится кровавой резней. Я не советую с этим шутить", – подытожила Герман.

Как ранее сообщал Главред, парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Верховной Раде принять закон о рынке земли.