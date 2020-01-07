Зимний путь: поезд в Борисполь сломался по дороге в очередной раз

Поезд с ж/д воказала в Борисполь / УНИАН

Новый состав, курсирующий с Центрального железнодорожного вокзала Киева в аэропорт Борисполь, во вторник, 7 января, совершил вынужденную остановку из-за технической неисправности.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Укрзализныци.

"Сегодня, 7 января 2020 года около 13:30 возле станции Демеевская (г. Киев) поезд, совершавший рейс по маршруту "Киев-Пассажирский – Аэропорт Борисполь" совершил вынужденную остановку. Железнодорожники приложили максимум усилий, чтобы пассажиры не опоздали на самолет. Они были пересажены в другой подвижной состав и доставлены в аэропорт", - говорится в тексте.

Напомним, запущенный с большой помпой в конце ноября 2018-го поезд, курсирующий с Центрального ж/д вокзала Киева в аэропорт Борисполь, начал испытывать проблемы с движением практически сразу же и неоднократно ломался в дороге.