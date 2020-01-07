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"Обреченный и смирившийся": опубликовано фото подозреваемого в двойном убийстве в Киеве

7 января 2020, 18:00

В Киеве провели следственный эксперимент с подозреваемым в убийстве двух девушек.

Сергей Ксьондзик и Елизавета Бершавская
Задержанные по подозрению в убийстве Сергей Ксендзик и Елизавета Бершавская / Киев Оперативный

Сотрудники полиции провели следственный эксперимент с подозреваемым, которого задержали в Одессе после убийства в Киеве двух девушек.

Следственные действия проходили на улице Кирилловской в Подольском районе Киева во вторник, 7 января, передает ресурс Dtp.kiev.ua, публикую соответствующее фото.

Отмечается, что рядом с подозреваемым не было вероятной соучастницы в убийстве, которую также задержали полицейские.

"Сегодня около 13:30 был проведен следственный эксперимент с убийцей двух девочек на улице Кирилловской, 127. Выглядел он обреченно и смирившись", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее всплыли подробности в деле о двойном убийстве в Киеве.

Киев убийство следственный эксперимент Сергей Ксендзик
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