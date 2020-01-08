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Второй раз родился: украинец рассказал, как чудом спасся от смерти на рейсе из Тегерана

8 января 2020, 12:03

Андрей Бузаров в последний момент купил билет на другой рейс из Тегерана.

Андрей Бузаров
Андрей Бузаров планировал лететь на Боинг 737 МАУ из Ирана 8 января / Фото facebook.com/andrey.buzarov

Украинец Андрей Бузаров рассказал, как ему чудом удалось спастись от смерти в авиакатастрофе Боинг 737 МАУ, которая произошла 8 января в Тегеране.

Мужчина должен был лететь этим смертельным рейсом, однако в последний момент он решил изменить дату вылета из столицы Ирана.

"Хорошо, что я несколько дней назад взял билет на рейс Тегеран-Киев на 9 число, а не на 8, хотя изначально должен был вылетать 8", – написал Бузаров в Facebook.

Украинец добавил, что планировал вылетать 8 числа, но в МАУ ему порекомендовали купить билет на 9 января, так как он был дешевле.

"Организаторы конференции настояли, чтобы я купил билет на 8 так как не была предусмотрена оплата за отель, но я взял все-таки на 9 и сам сегодня оплатил еще один день в гостинице, чтобы улететь бортом МАУ", – сообщил Бузаров и опубликовал фото билетов на рейс.

Фото facebook.com/andrey.buzarov

Пользователи соцсети прокомментировали историю Бузарова: "Второй раз родился", "Думаю второй др уже пора отмечать. Ну и самое время покупають верблюда и начинать путешествие домой", "Это хороший повод переоценить многое в своей жизни. Слава Богу что у тебя такой ангел хранитель!". 

Напомним, Боинг 737 МАУ разбился 8 января после вылета из аэропорта в Тегеране. Самолет следовал в Киев. Все, кто были на борту, погибли, в том числе и 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира). Среди погибших пассажиров Боинг 737-800 были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистна, Германии, Великобритании. На данный момент спасатели собирают тела жертв авиакатастрофы. 

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