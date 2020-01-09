В Нафтогазе объяснили, почему в январе упали объемы транзита газа в Европу

Транзит газа. Иллюстративное фото / УНИАН

Юрий Витренко, исполнительный директор госкомпании Нафтогаз Украины утверждает, что снижение объемов транзита газа из России в самом начале 2020-го напрямую связано с тем, что договоренности по контракту между Москвой и Киевом были достигнуты лишь 30 декабря 2019-го.

"С начала этого месяца объемы транзита значительно упали, потому что и "Газпром", и "Нафтогаз", и европейские потребители ожидали, что с 1 января не будет транзита, поэтому не были готовы полностью загружать систему", - заявил он на пресс-конференции.

Кроме того, исполнительный директор Нафтогаза напомнил, что, согласно достигнутым договоренностям корпорация Газпром впрямую оплачивает резервирование мощностей газотранспортную систему Украины вне зависимости от их использования.

Далее - Витренко в очередной раз заявил, что Нафтогаз не ведет никаких переговоров с Газпромом о возобновлении прямых поставок газа.

Напомним, ранее глава госкомпании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон публично заявлял о том, что ежесуточный транзит российского газа через пределы Украины превысил показатель 100 млн кубических метров.