Умышленное убийство: в Украине расследуют ракетный удар Ирана по самолету МАУ

Боинг МАУ был сбит в Иране / Reuters

Офис генерального прокурора изменил квалификацию уголовного преступления, по которому открыто производство в связи с крушением самолета Boeing 737 авиакомпании Международные авиалинии Украины в Тегеране.

"По результатам обработки данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, а также от украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии, и учитывая признание Ираном вины за сбитый самолет авиакомпании МАУ военными этой страны, Офисом генерального прокурора принято решение об изменении квалификации уголовного преступления, по которому открыто производство", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в субботу.

Отмечается, что следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожения самолета.

Читайте также"Погибли сразу": раскрыты шокирующие детали о ракетном ударе Ирана по самолету"Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

Как известно самолет рейса PS752 потерпел катастрофу в Иране 8 января, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.