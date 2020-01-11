Вернуть тела погибших и наказать виновных: Зеленский провел переговоры с президентом Ирана

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Ирана Хассаном Рухани / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Ирана Хассаном Рухани по поводу ракетного удара по украинскому Боингу, вылетевшему из аэропорта Тегерана.

Глава государства настаивал на немедленном завершении идентификации тел и возвращении их в Украину и на том, что все виновные в трагедии должны быть наказаны, написал Зеленский в своем Twitter.

"Говорил с Хассаном Рухани. Признание сбивания нашего самолета – шаг в нужном направлении. Настаиваю на немедленном завершении идентификации тел и возвращении их в Украину. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Ждем полного юридического и технического взаимодействия в дальнейшем", - подчеркнул президент.

Как добавили в Офисе президента, телефонный разговор Зеленского с Рухани состоялся по инициативе иранской стороны.

Читайте также"Погибли сразу": раскрыты шокирующие детали о ракетном ударе Ирана по самолетуПри этом официальный Тегеран заверил в привлечении к ответственности все причастных к авиакатастрофе, и оказании всей необходимой поддержки украинской экспертной группе для дальнейшего эффективного сотрудничества в юридической и технической плоскостях.

"Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших в результате сбивания самолета рейса PS752 Международных авиалиний Украины. Он извинился от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней. Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны", - отмечается в сообщении.

"Признание "ракетной версии" как причины катастрофы открыло путь для продолжения расследования без каких-либо задержек и препятствий. Жду дальнейшее конструктивное взаимодействие с Ираном в соответствии с нормами международного права", - подчеркнул Зеленский в разговоре с Рухани.

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Президент Украины отметил, что экипаж сбитого самолета действовал в строгом соответствии с международными летными правилами и инструкциями

"Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе - до 19 января - тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться", - сказал Зеленский.

Рухани заверил, что уже сегодня ночью даст соответствующие поручения, чтобы репатриация тел состоялась как можно быстрее.

Читайте такжеПламя и мощный взрыв: появилось новое видео катастрофы самолета МАУ в ИранеМинистерство иностранных дел Украины немедленно направит Ирана ноту с четким перечнем всех последующих шагов, в том числе, юридических аспектов урегулирования вопроса компенсаций. Иранская сторона соглашается с Украиной в этом вопросе.

Напомним, ранее президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

Как известно самолет рейса PS752 потерпел катастрофу в Иране 8 января, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.