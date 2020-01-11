Гончарук назвал сумму помощи семьям жертв катастрофы Боинга МАУ

В Иране сбили самолет МАУ / @flyuia.ua

Семьям погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Иране правительство выплатит по 200 тысяч грн помощи, заявил премьер-министра Украины Алексей Гончарук.

Кроме того, Кабинет министров также проконтролирует надлежащее исполнение страховых выплат, говорится в сообщении, опубликованном на Правительственном портале.

"Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тысяч гривен помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией". – сказано в сообщении.

Читайте такжеВернуть тела погибших и наказать виновных: Зеленский провел переговоры с президентом ИранаКроме того, государство предоставит всестороннюю поддержку и помощь, в том числе юридическую и финансовую.

В свою очередь авиакомпания Международных авиалиний Украины выплатит компенсации семьям членов экипажа в соответствии с коллективным договором.

"Наши дипломаты уже работают по всем методам, которые есть в международном правовом поле, чтобы добиться компенсаций от иранской стороны", - добавили в правительстве.

Напомним, ранее президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

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Как известно самолет рейса PS752 потерпел катастрофу в Иране 8 января, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.