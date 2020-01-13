"Взятки, вонь и тараканы": жители Днепра пожаловались на условия в больницах

В Днепре ужаснули рассказом о местной больнице / Коллаж РБК-Украина

Местные жители города Днепр пожаловались на вымогательство и антисанитарию в в больнице №4 на Западном жилищном массиве.

Об этом сообщила дочь местной жительницы Людмилы Хомченко - Анастасии, которая столкнулась со всеми "прелестями" этого медицинского учреждения, передают местные СМИ.

По словам девушки, ее мать попала в 4-ю горбольницу с подозрением на инсульт — ее туда привезла скорая помощь. Позже оказалось, что женщине поставили диагноз — неврит лицевого нерва. В первую ночь женщине поставили капельницу, но не сделали МРТ, обязательное при подобных симптомах. Уже на утро ей пришлось самостоятельно разыскивать медперсонал по всей больнице.

Кроме того, в палате вместе с ней лежала пожилая женщина после инсульта — о которой, похоже, забыли все врачи. В палате стоит неприятный запах, ползают тараканы, не работает душ. Тем не менее, в первое же утро с пациентки потребовали 250 гривен в фонд больницы.

Ужасы больницы №4 в Днепре / фото: instagram.com/dnepr_news

"Мама ответила что нет денег. Ведь, действительно, мы только на препараты в первые два дня потратили 2500 грн, какой на фиг фонд и за шоооо??? Ладно. После двух часов дня она все таки нашла, кто ей поставит капельницу, мы даже обрадовались, что сдвинулось что-то с места. На третий день ей предложили переехать в палату другую, и потребовали 400 грн! Мать отказалась. Они снова потребовали и мать снова отказала", - рассказала Анастасия.

Автор поста также заподозрила медперсонал в воровстве лекарств и намеренном издевательстве над лежачими больными.