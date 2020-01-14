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Потоп из кипятка: возле Ocean Plaza появился новый провал

14 января 2020, 09:35

Со стороны входа в магазин Ашан ночью провалился асфальт и часть тротуарной плитки.

Торговый центр Ocean Plaza залило кипятком / dsns.gov.ua

В Киеве в торговом центре Ocean Plaza, который залило кипятком после масштабного прорыва трубы, нахлынувшая вода сошла самотеком.

Как рассказали в Госкомитете по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7:00 14 января в ТРЦ подтоплений нет.

"Вода сошла самотеком, работа торгового центра временно приостановлена. Аварийно-коммунальными службами проводятся ремонтно-восстановительные работы. Теплоснабжение потребителям подается по обводным веткам теплосети", – говорится в сообщении.

В то же время в ночь на 14 января во время проведения работ по ликвидации прорыва теплосети на проезжей части произошел обвал. Провалился асфальт, из-за чего перекрыли движение транспорта.

Со стороны входа в магазин Ашан ночью провалился асфальт и часть тротуарной плитки на пешеходной зоне, передает Информатор.

/ Информатор

По словам начальника отдела эксплуатации тепловых сетей Киева Александра Пилипишина, работы планируется завершить завтра утром. Отключение горячей воды и отопления в связи с этим повреждением нет, передает канал 112 Украина.

/ dsns.gov.ua

Согласно информации ГСЧС, спасены 13 человек (4 человека из маршрутного такси, которое попало в яму вследствие подмыва асфальтового покрытия, 3 человека с рядом стоящего троллейбуса и 6 с первого этажа торгового центра).

"В результате происшествия 7 человек с термическими ожогами конечностей госпитализированы в больницу", – сказано в сообщении.

Отметим, что в районе Лыбидской площади перекрыто транспортное движение из-за прорыва теплосети на улице Антоновича.

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По данным пресс-службы Киевской городской государственной администрации, внесены изменения в маршруты троллейбусов №№ 1, 12, 42-Д, 43, 50 и автобусов №№ 20, 20-К, 27, 51, 52.

Так, троллейбусы № 1 курсируют от ул. Маршальская до ул. Саперно-Слободская; троллейбусы № 12 - от ст. м. Васильковская до ул. Саперно-Слободская; троллейбусы № 42-Д - от просп. Отрадный до ул. Саперно-Слободская; троллейбусы № 43 - от Кибцентра до Дарницкой пл. без заезда на Лыбидскую пл.; троллейбусы № 50 - от ул. Милославская до Дарницкой площади.

/ dsns.gov.ua

Автобусы № 20 курсируют от ст. м. Площадь Льва Толстого - ул. Джона Маккейна - б-р Дружбы Народов - ж/м Корчеватое; автобусы № 20К: ст. м. Площадь Льва Толстого - ул. Джона Маккейна - б-р Дружбы Народов - ул. Маршальская; автобусы № 27 – от с. Пирогов в Демеевской пл.; автобусы № 51 - от ст. м. Красный хутор до Демеевской пл.; автобусы № 52 от ул. Закарпатская до Демеевская пл.

Напомним, ранее стала известна причина прорыва трубы возле ТРЦ Ocean Plaza.

Киев Ocean Plaza прорыв трубы
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