В Киеве умер известный спортивный журналист

Евгений Белозеров / Фото Facebook

В понедельник, 13 января, в Киеве на 55-м году жизни умер известный спортивный журналист Евгений Белозеров, который стоял у истоков газеты Команда. О смерти журналиста сообщили в Facebook его близкие друзья и коллеги.

"Знаменитый спортивный журналист Евгений Белозеров, стоявший у истоков газеты Команда, много лет отдавший СЭ в Украине и другим изданиям, ушел в мир иной накануне старого нового года-2020. Если коротко, Жека был Глыбой творческого дела и отменным футболистом в защите даже несмотря на свои почти 55 лет. Будем тебя помнить, Джон! Земля пухом…", – написал в Facebook журналист Вячеслав Волков.

Евгений Белозеров был страстным спортивным коллекционером. В частности, он обладал самой большой в мире коллекцией программок с матчей киевского Динамо. Коллекционер Игорь Запорожец рассказал в Facebook, что когда в 1992 году у ФФУ не дошли руки издать программу к первому историческому матчу сборной Украины, то Белозеров выпустил сам за свой счет.

"Эта программа навсегда первая в истории нашей страны. Есть у каждого коллекционера", – отметил Запорожец.

"Спи спокойно, Джон. Твоими статьями можно было бы обклеить любой небоскреб. Я бы хотел жить в таком. Это был бы Дом самого лучшего чтива", – добавил журналист Михаил Спиваковский.

Напомним, 2 сентября умер Александр Жураховский – известный украинский спортивный журналист.

Больше всего Жураховский известен своей комментаторской деятельностью. В частности, во время легендарного матча плей-офф Евро-2000 Словения-Украина именно он произнес культовую фразу "Сашко, где ты гулял". Так Александр отреагировал на гол в ворота Александра Шовковского с центра поля.