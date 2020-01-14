На Закарпатье обгорела и умерла годовалая девочка

На Закарпатье произошел пожар, погибла годовалая девочка / facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

У села Порошково Закарпатской области в понедельник вечером, 13 января, произошел пожар в доме, в котором нет ни газа, ни электроэнергии, ни водоснабжения, значительные ожоги получила годовалая девочка, которую родители оставили дома со старшей сестрой.

Возле кровати, в которой спал меленький ребенок, оставили зажженную свечу - из-за нее кровать загорелась, девочка получила ожоги и, скорее всего, от них умерла, сообщили в полиции Закарпатья.

По данным ведомства, старшая девочка не пострадала. Полицейские с соцслужбами проверяли условия жизни детей в доме, они будут предлагать забрать ребенка из семьи.

"Установлено, что около 21:00 родители малолетней - 29-летний папа и 17-летняя мать, оставили на длительное время без присмотра двух своих детей, а сами ушли из дома", - выяснили копы.

Начато производство по ст. 166 Уголовного кодекса - злостное невыполнение родителями их обязанности, повлекшее тяжкие последствия.

На Закарпатье произошел пожар, погибла годовалая девочка / facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

Ранее сообщалось, что в Черновцах в частном доме пьяный мужчина после спора с женой, в который вмешалась его несовершеннолетняя дочь, взял бутылку с бензином и облил веществом комнату и дочку.

Бензин попал на горячую печь, начался пожар, и огонь мгновенно перебросился на дочь злоумышленника. Несовершеннолетняя получила многочисленные ожоги рук, лица и дыхательных путей, а ее отец после начала возгорания скрылся.