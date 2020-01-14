"Апокалипсис велком, долбодятлы продолжают строить": в Киеве кипятком залило жилой комплекс

В Киеве залило кипятком ЖК Кампус / facebook.com/kievtypical

Киев, похоже, уходит под воду. Вслед за жутким ЧП с кипятком в ТРЦ Ocean Plaza, в результате которого пострадали 10 человек, горячая пода полилась ручьями у ЖК Campus на улице Нижнеключевой.

На фотографиях, которые появились в Сети, отчетливо видно, улицы у ЖК Campus укутана паром, а из-под асфальта выливается кипяток.

В комментариях кто-то из жителей жилого комплекса поведал, что они сидят без горячей воды и отопления со вчерашнего вечера.

Жители ЖК Кампус сидят без отопления и горячей воды / facebook.com/kievtypical

Отметим, вторая за сутки ситуация с прорывом теплотрассы наделала шума в Сети, киевляне жалуются на то, что жизнь в столице становится опасной.

"Ещё надо несколько ТРЦ и ЖК срочно построить, ещё не всё трубы прорвало. А вообще это хитрый план городских властей. Зачем искать где износилось, где прорвало там и надо ремонтировать", - высказался Андрей Курченко.

"Скоро треба буде перейменувати Київ в Сайлент Хілл...", - убежден Алекс Власков.

"Сколько тарифы за обслуживание горячего и центрального водоснабжения не поднимай, они только в кармане монополиста оседают ,а люди в кипятке", - пишет некая Ная София.

"Это так работники ЖКХ отмечают повышение зарплаты депутатам до 100 тысяч грн в месяц, - праздничный кипяток!", - возмутился Константин Сокорчук.

"А долбодятлы продолжают строить.....им то по фиг...главное денежку в карманчик положить)))", - высказалась Элина Богданцева.

"Апокалипсис велком)", - сказала Головкин Антон.

Читайте такжеПотоп из кипятка: возле Ocean Plaza появился новый провалНапомним, ранее по факту аварии на теплосети в Голосеевском районе столицы, возле ТРЦ Ocean Plaza начато уголовное производство.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, в результате происшествия пострадали 10 человек, из которых 7 госпитализированы в больницу.

Как подчеркнул на брифинге в Киеве начальник отдела эксплуатации тепловых сетей КП Киевтеплоэнерго Александр Пелипишин, повреждение тепломагистрали на улице Антоновича возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве произошло потому, что она отработала нормативный срок эксплуатации.