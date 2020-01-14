На Киевщине погибли отец и двое детей, опубликованы фото с места трагедии

На Киевщине произошел пожар, погибли три человека / kv.dsns.gov.ua

В селе Погребы Тетиевского района Киевской области после пожара в жилье нашли тела трех человек.

Сотрудники скорой во вторник, 14 января, сообщили, что найдены мертвыми три человека, которые отравились угарным газом, сообщили в Главном управлении ГСЧС на Киевщине.

По данным ведомства, погибли мужчина, 1993 года рождения, и дети, 2015 и 2016 года рождения.

В ГСЧС добавили, что предварительная причина пожара - курение в постели.

На Киевщине произошел пожар, погибли три человека / kv.dsns.gov.ua

Ранее сообщалось, что 13 января возле села Порошково Закарпатской области произошел пожар в доме, серьезно пострадала и умерла годовалая девочка, которую родители оставили со старшей сестрой.