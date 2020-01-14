На Киевщине погибли отец и двое детей, опубликованы фото с места трагедии

В Киевской области погибли мужчина и маленькие дети.
В селе Погребы Тетиевского района Киевской области после пожара в жилье нашли тела трех человек.
Сотрудники скорой во вторник, 14 января, сообщили, что найдены мертвыми три человека, которые отравились угарным газом, сообщили в Главном управлении ГСЧС на Киевщине.
По данным ведомства, погибли мужчина, 1993 года рождения, и дети, 2015 и 2016 года рождения.
В ГСЧС добавили, что предварительная причина пожара - курение в постели.
Ранее сообщалось, что 13 января возле села Порошково Закарпатской области произошел пожар в доме, серьезно пострадала и умерла годовалая девочка, которую родители оставили со старшей сестрой.