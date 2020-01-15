"Только начало": эксперт рассказал, когда ждать новых коммунальных аварий

В Киеве произошел мощный прорыв трубы у ТРЦ Ocean Plaza / dsns.gov.ua

Мощный прорыв трубы, случившийся вечером, 13 января, в Киеве возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza, был ожидаемым, заявил эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

"Это только начало, это не конец истории… так будет происходить и дальше", - подчеркнул он в комментарии на канале 112 Украина.

Он напомнил, что по версии киевских городских властей, ТРЦ Ocean Plaza построен с нарушением норм.

"Так давайте узнаем, что у нас еще неправильно построено. Что в следующий раз, где зона риска", - добавил эксперт.

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Напомним, ранее из-за прорыва трубы у Ocean Plaza власти Киева обвинили в фиктивных проверках.