"Только начало": эксперт рассказал, когда ждать новых коммунальных аварий

В Украине коммунальные аварии будут происходить и дальше, считает Валентин Землянский.
Мощный прорыв трубы, случившийся вечером, 13 января, в Киеве возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza, был ожидаемым, заявил эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
"Это только начало, это не конец истории… так будет происходить и дальше", - подчеркнул он в комментарии на канале 112 Украина.
Он напомнил, что по версии киевских городских властей, ТРЦ Ocean Plaza построен с нарушением норм.
"Так давайте узнаем, что у нас еще неправильно построено. Что в следующий раз, где зона риска", - добавил эксперт.
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Напомним, ранее из-за прорыва трубы у Ocean Plaza власти Киева обвинили в фиктивных проверках.