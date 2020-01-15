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"Московские нарративы": эксперт объяснил цели патриарха Филарета

15 января 2020, 06:06

Эксперт считает, что отзыв подписей представителями УПЦ КП не повлияет на юридический статус ПЦУ

Почетный патриарх Филарет
Почетный патриарх Филарет / Reuters

Религиовед Виктор Еленский оценил отзыв подписей представителей бывшего Киевского патриархата под решением Объединительного собора. По его мнению, это не изменит юридический статус Православной церкви Украины.

"Отзыв подписей не сделает решения собора нелегитимными", – заявил эксперт в комментарии Обозревателю.

При этом он отметил, что патриарх Филарет применил "две линии обороны", стремясь отменить решение Объединительного собора.

"Первая линия обороны владыки Филарета состояла в том, что решение собора было якобы юридически несовершенным, что он якобы не ставил подпись как следует. Но когда были обнародованы все материалы, в том числе видео, он пошел другим путем – путем отзыва подписей", - объяснил Еленский.

В то же время, он указал, что УПЦ КП была ликвидирована как юридическое лицо.  

"Если владыка Филарет хочет, он может зарегистрировать какую угодно новую патриархию, потому что наше законодательство в сфере свободы совести исключительно либерально", - объяснил религиовед.

Также он назвал "московскими нарративами" заявление Филарета о том, что ПЦУ не является независимой церковью.

"ПЦУ – не митрополия. Это автокефальная церковь, которую возглавляет митрополит", – подчеркнул эксперт.

Как ранее сообщал Главред, митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф заявил об отзыве своей подписи под постановлением Поместного собора о ликвидации Киевского патриархата.

УПЦ КП церковь Филарет объединительный съезд ПЦУ
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