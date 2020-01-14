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"Обман и ультиматум": еще один иерарх открестился от Собора УПЦ КП

14 января 2020, 13:40

Собор не может считаться Поместным из-за нарушения процедуры его созыва, подчеркнул митрополит Иоасафа.

Патриарх Филарет
Предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет / УНИАН

На имя министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского направлено обращение митрополит Белгородского и Обоянского Иоасафа.

В нем священнослужитель заявил об отзыве своей подписи под постановлением Поместного собора о ликвидации Киевского патриархата.

"Отзыв подписи, как допустимое юридическое действие, обусловливаю положениями статей 9 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статей 22 и 35 Конституции Украины, которыми исключается ухудшение правового положения граждан Украины, реализующих право на свободу совести в Киевском патриархате", – цитирует обращение Иоасафа пресс-служба УПЦ КП.

Читайте такжеФиларет обвинил Вселенский патриархат в захвате прихожан диаспоры в УкраинеПо его словам, состоявшийся собор не может считаться Поместным из-за нарушения процедуры его созыва.

"Сбор подписей осуществлялся со специальной чрезвычайной поспешностью в теплой Софии с другой целью собранием клириков и мирян", – пояснил он свою позицию.

Иоасаф добавил, что сбор подписей за ликвидацию УПЦ КП осуществлялся из-за "ультиматума греков", которые находились в соседнем помещении.

"Исходя из вышеизложенного, считаю, что подпись моя была поставлена еще и в результате обмана. И поэтому она не может иметь юридической силы... Прошу считать ее недействительной", – подытожил свои объяснения митрополит Иоасаф.

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Напомним, ранее патриарх Филарет заявил об отзыве своей подписи под постановлением Поместного Собора от 15 декабря 2018 года, на котором была ликвидирована Украинская православная церковь Киевского патриархата.

УПЦ КП собор ПЦУ
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