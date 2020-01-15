В Киеве отменили лекцию эксперта из РФ, назвавшего Революцию достоинства "жидомайданом"

Российскому эксперту не позволили прочесть лекцию в Киеве / Фото: Facebook/Митя Алешковский

В Киеве на 24 января была запланирована лекция соучредителя российского портала Такие дела Мити Алешковского, который в соцсетях неоднократно высмеивал Евромайдан и зависимость Украины от Газпрома.

Организатором лекции выступил Центр развития благотворительности. Основатель организации Мария Артеменко призналась в Facebook, что получила шквал гневных комментариев после распространения информации о лекции, причем некоторые ей открыто угрожали.

Украинцы начали отправлять организаторам архивные посты Алешковского в Twitter, где он высмеивал Евромайдан, называя его "жыдомайданом". Также он насмехался над экономикой Украины, утверждая, что ее контролирует "вентиль в Газпроме".

"Переговоры о лекции мы начали по принципиальным вопросам к спикеру по его позиции о Крыме и войну в Украине. Получили однозначные ответы, что и стало причиной для приглашения. После публикации анонса в комментариях стали появляться старые скрины провокационных твиттов Мити о событиях в Украине. Ни я лично, ни команда Центра развития благотворительности ни была с ними знакома. После получения информации мы приняли решение отменить лекцию", — написала Артеменко.

Алешковский начал оправдываться, что в Крыму не был с 1999 года, а российскую агрессию против Украины он не поддерживает. От своих заявлений о Евромайдане он также открестился.

"В этот момент со всех каналов телевизора в России кричали, что Украину оккупировали фашисты, и что майдан — это все они. В этот же момент мой товарищ был членом еврейской сотни майдана, и присылал мне оттуда всякие смешные сообщения и фотографии, вроде того, как он в кипе с символикой правого сектора. Ну вот про это и был твит о том, что Евромайдан это на самом деле жидомайдан. Глупая шутка, но не более. Особенно учитывая то, что мой прадед еврей из Житомира. Потом я еще делал большой пост на Эхе про то, что все это неправда, и никаких фашистов там нет, обычные люди", — отметил он, добавив, что его отношение к Украине после начала войны существенно изменилось.

Как ранее сообщалось, российской блогерше Александре Митрошиной запрещен въезд в Украину сроком на три года.

Напомним, нардеп Соломия Бобровская решила обратиться в Службу безопасности по поводу въезда Митрошиной на территорию Украины.