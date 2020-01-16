В Днепре 19-летний парень публично свел счеты с жизнью - фото 18+

Правоохранители устанавливают обстоятельства жуткого проишествия / Фото dp.informator.ua

Утром в четверг, 16 января, в Днепре обнаружили жуткую находку - на улице Трансформаторной недалеко от дома №39 на дереве висел молодой парень без признаков жизни.

Повешенного нашел местный житель, который выгуливал около семи утра собаку. По предварительным дынным, молодому человеку было 19 лет, он жил на той же улице, передает Информатор. Парень повесился на дерев на шнурке от капюшона. Что стало причиной такого поступка, пока что неизвестно.

На место инцидента прибыли правоохранители, они устанавливают обстоятельства случившегося.

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Труп нашел случайный прохожий / Фото dp.informator.ua

Фото dp.informator.ua

Напомним, 2 января недалеко от проспекта Минского, 20а в Киеве случайный прохожий в лесополосе обнаружил труп мужчины, тело висело на дереве. Петля, на которой висел мужчина, была сделана из шнурков, а второй конец веревки был привязан к дереву. Рядом с телом копы, которые прибыли на место инцидента, нашли разбросанные личные вещи мужчины. По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле мужчины не было.