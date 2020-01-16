Пленки Гончарука: в УГО открестились от прослушки премьера

Алексей Гончарук / УНИАН

В Управлении государственной охраны охраны прокомментировали скандал с обнародованием записей, якобы сделанных во время совещания с участием премьера Алексея Гончарука.

В частности, в УГО подчеркнули, что не причастны к скандальному "сливу" прослушки.

"Информация о "сливе" аудиозаписи с якобы совещания премьер-министра Управлением государственной охраны, а также об осуществлении охранным ведомством прослушивания высших должностных лиц не соответствует действительности", - говорится в сообщении УГО в Facebook.

Кроме того, в комментарии отмечается, что специалисты УГО регулярно принимают технические меры, направленные на предупреждение какого-либо прослушивания должностных лиц, которые имеют госохрану.

В УГО также призвали журналистов не писать "недостоверную и непроверенную манипулятивную информацию из сомнительных источников, которая дискредитирует военнослужащих Управления государственной охраны".

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Напомним, ранее в Сеть попала запись, на которой записаны якобы голоса премьер-министра Алексея Гончарука, Оксаны Маркаровой (Минфин), Якова Смолия (НБУ), Екатерины Рожковой (НБУ) и Юлии Ковалив, которые готовятся к совещанию с президентом Владимиром Зеленским.

Позднее в пресс-службе Кабмина заверили, что появившаяся недавно информация об отставке премьер-министра Алексея Гончарука не соответствует действительности.

Сам Гончарук подчеркнул, что против команды президента и правительства работают много людей.