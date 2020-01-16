Продолжение следует: в Слуге народа рассказали о новых сериях "пленок Гончарука"

Алексей Гончарук / УНИАН

Глава партии Слуга народа, первый заместитель главы фракции в Верховной Раде Александр Корниенко прокомментировал скандал вокруг обнародования записей, якобы осуществленных во время совещания с участием премьер-министра Алексея Гончарука.

"В стране происходят реформы и многим это не нравится. Как внутри страны, так и вне. Политические последствия могут быть в соответствии с действующим законодательством, но у правительства есть иммунитет на один год касательно его отставки.", - подчеркнул он в комментарии Стране.

Корниенко отметил, что по его информации, всего существует 14 эпизодов с записями разговоров топ-чиновников.

Читайте такжеНа пленках Гончарука соратницу Маркаровой спутали с замом Богдана – журналист"Однако больше меня беспокоит вопрос безопасности. Страна находится в состоянии войны и прослушка чиновников топ уровня это весьма опасно. Я слышал, что общее количество записей 14 штук. Будем следить. Думаю, они будут привлекать внимание", - добавил он.

Вместе с тем в комментарии журналистам в парламенте глава партии Слуга народа заявил, что "записи Гончарука" на заседании фракции не обсуждали и за отставку премьера не голосовали.

"Слушайте, мы скоро вообще не будем комментировать что-нибудь со словом "телеграм", даже почту. ... В стране происходят реформы и есть много сторон, которым это не нравится, и внутри страны, и снаружи. Искать так называемых "заказчиков" этой акции можно долго и они могут быть абсолютно разные. От финансово-политических групп внутри страны и до внешних врагов, которых у нас хватает", - резюмировал Корниенко.

Напомним, ранее в Сеть попала запись, на которой записаны якобы голоса премьер-министра Алексея Гончарука, Оксаны Маркаровой (Минфин), Якова Смолия (НБУ), Екатерины Рожковой (НБУ) и Юлии Ковалив, которые готовятся к совещанию с президентом Владимиром Зеленским.

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Позднее в пресс-службе Кабмина заверили, что появившаяся недавно информация об отставке премьер-министра Алексея Гончарука не соответствует действительности.

Сам Гончарук подчеркнул, что против команды президента и правительства работают много людей.