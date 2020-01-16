"Тело в подвале": СМИ узнали об убийстве в Киеве

В Киеве на Лесном проспекте убит местный житель, копы выясняют, кто причастен к преступлению.
В Деснянском районе Киева в подъезде одного из домов убили местного жителя, его тело нашли в подвале.
Мужчину убили на Лесном проспекте, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
По его данным, тело киевлянина обнаружено в среду, 15 января.
"...Погибшего обнаружил дворник, его позвала мнительная соседка, которая обратила внимание на открытый подвал", - отмечается в сообщении.
Правоохранители выясняют, кто причастен к убийству мужчины.
Напомним, 10 января в Оболонском районе Киева на ул. Маршала Малиновского в подвале жилой многоэтажки нашли тела трех мужчин. По предварительным сведениям, на телах не нашли признаки насильственной смерти.